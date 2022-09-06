Молодым медикам назначены новые выплаты в Тверской области

В регионе приняли новую меру поддержки для молодых врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе вводится новая мера поддержки медиков - молодым врачам скорой помощи, онкологам и кардиологам при трудоустройстве в медучреждения Верхневолжья будут предоставляться разовые выплаты. Решение об этом принято на заседании областного правительства 6 сентября.

- Поддержка начнет работать уже с сентября текущего года. Данная мера поможет улучшить укомплектованность специалистами учреждений нашего региона, - отметил в комментарии представителям СМИ после заседания губернатор Игорь Руденя.

На выплату в размере 1,5 млн рублей может претендовать молодой специалист до 35 лет, ранее не работавший в региональной системе здравоохранения, либо уволившийся до 1 января 2022 года.

Для получения выплаты медику необходимо заключить трудовой договор с медучреждением на полный рабочий день, не иметь неисполненных обязательств по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также по договору о целевом обучении.

После заключения договора молодой врач должен проработать в медучреждении ни менее пяти лет.

По прогнозу регионального Минздрава, в ближайшие три года эта мера поддержки позволит привлечь в больницы региона 11 врачей скорой помощи, 19 кардиологов и онкологов.

Выплаты специалистам со средним медицинским образованием, не работавшим в Тверской области либо имеющим перерыв более трех лет, будут равны 300 тыс. рублей. Условия те же. Но отработать надо не менее трех лет.