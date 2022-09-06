Жительница Твери перевела телефонным мошенникам 350 тысяч рублей

Берегите свои деньги! Фото: Олег УКЛАДОВ

Ещё одна жертва "службы безопасности банка" в Твери. На уловку телефонных мошенников попалась 34-летняя женщина.

Липовый сотрудник банка позвонил ей и сообщил, что на имя женщины пытаются оформить кредит. Аферист убедил тверичанку "обезопасить средства": самостоятельно оформить заём на сумму 965 000 рублей и перевести полученные денежные средства на "безопасный счёт".

Женщина обналичила часть денег в сумме 350 000 рублей и перевела их на этот счёт. После того как деньги списались, собеседник прекратил разговор, а потерпевшая осознала, что её обманули, и обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправным действиям, - комментирует пресс-служба УМВД по Тверской области и напоминает: не теряйте бдительность и не верьте звонкам из "службы безопасности".

Полиция настоятельно рекомендует не верить сказанному, если собеседник:

- сообщает о попытке мошенников оформить кредит от вашего имени, похитить деньги со счёта, сменить данные в вашем банковском личном кабинете;

- предлагает оформить заём, перечислить деньги на «безопасный счёт», установить приложение на телефон;

- постоянно торопит и не разрешает прервать разговор, переговорить с родственниками или лично обратиться в банк;

- переключает соединение якобы на сотрудника правоохранительных органов, который требует выполнить все инструкции,

Во всех эти случаях следует немедленно повесить трубку.