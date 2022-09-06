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Общество6 сентября 2022 14:54

В Твери ветераны и пенсионеры показали, что они вырастили на дачах

Прошёл смотр-конкурс «Ветеранское подворье»
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
На празднике. Фото: администрация Твери

На празднике. Фото: администрация Твери

6 сентября в Московском районе Твери на площади перед досуговым центром «Мир» прошёл смотр-конкурс «Ветеранское подворье» приуроченный к 35 - летию ветеранской организации микрорайона «Южный».

- Демонстрация достижений ветеранских подсобных и дачных хозяйств проводится в Твери с 2019 года по инициативе общественных объединений ветеранов, - поясняют в пресс-службе горадминистрации.

В этом году в мероприятии приняли участие более двадцати представителей ветеранских организаций из Московского, Заволжского и Пролетарского районов.

Участникам конкурса вручили благодарственные письма, а музыкальные и танцевальные коллективы досугового центра «Мир» подготовили для всех гостей творческий подарок.

С огорода на конкурс. Фото: администрация Твери

С огорода на конкурс. Фото: администрация Твери