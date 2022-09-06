Житель Твери нанял эвакуатор, чтобы украсть старенький "Москвич"

Ведётся следствие. Фото: Александр ГЛУЗ

У жителя Московского района Твери украли старенький "Москвич", который долгое время стоял припаркованным во дворе его дома. Хозяин заявил в полицию, ущерб оценил в 20 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, эксперты-криминалисты изъяли следы и улики. Автомобиль нашли на одной из металлобаз. Похитителя машины вычислили, им оказался 32-летний местный житель.

Как стало известно, для кражи машины злоумышленник нанял эвакуатор, на котором и вывез "Москвич" в пункт приёма металла.

- В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что вырученные от сдачи чужого имущества на металлобазу деньги он потратил по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Похищенный автомобиль изъят сотрудниками полиции и возвращен законному владельцу. Ведётся следствие.