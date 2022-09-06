На улице Красина в Твери автобус сбил женщину, переходившую дорогу

Женщина пострадала. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Елена Бурмистрова.

Днём 6 сентября в Твери на улице Красина пассажирский автобус №7 (ЛИАЗ) сбил пешехода. По информации областной ГИБДД, автобус в момент ДТП поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. Сбитая женщина 1973 года рождения переходила дорогу - также на "зелёный".

Как стало известно, женщина пострадала: закрытая черепно-мозговая травма, ушибленные раны лица, ушиб грудной клетки.

Водитель автобуса 1969 года рождения был трезв.