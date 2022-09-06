Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Непряева отмечает день рождения

Наталья Непряева - звезда мирового лыжного спорта. Фото: Личная страница Натальи Непряевой в соцсети

6 сентября день рождения отмечает знаменитая тверская лыжница Наталья Непряева. Ей исполнилось 27 лет.

Минувший год для спортсменки был чрезвычайно удачным. На XXIV зимних Олимпийских зимних играх в Пекине спортсменка завоевала золото, серебро и бронзу в различных дисциплинах. В этом году первой в истории советского и российского спорта выиграла общий зачет престижной гонки «Тур де Ски».

В начале марта этого года Наталья Непряева досрочно выиграла общий зачет Кубка мира-2021/22. Она стала первой за 21 год российской лыжницей - обладательницей «Большого хрустального глобуса».

На Чемпионате России Наталья Непряева выиграла пять золотых и одну бронзовую медали.

Кроме множества наград и титулов Непряева ещё и Почетный гражданин Твери и Тверской области.

С днём рождения лыжницу поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Благодаря незаурядному таланту, работоспособности и волевому характеру Вы по праву стали олимпийской чемпионкой, гордостью Тверской области и всей нашей страны. Завоевав титул одной из сильнейших лыжниц мира, Вы вписали победные страницы в летопись достижений отечественного лыжного спорта. Ваши достижения служат достойным примером для талантливой, целеустремленной молодежи, вдохновляют активно заниматься физической культурой, приобщаться к здоровому образу жизни», – говорится в телеграмме от губернатора.

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