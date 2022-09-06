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Общество6 сентября 2022 13:07

В Твери простились с погибшим в аварии боксером Дмитрием Ходуновым

Смертельное ДТП произошло несколько дней назад на улице Дарвина
Алексей АНДРЕЕВ
ДТП со смертельным исходом произошло ночью 3 сентября. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП со смертельным исходом произошло ночью 3 сентября. Фото: УГИБДД по Тверской области

6 сентября в Твери похоронили мастера спорта России по боксу Дмитрия Ходунова. Он был одним из самых сильных боксеров своего поколения в Верхневолжье.

Дмитрий за рулем «Тойоты Камри» врезался в фургон ночью 3 сентября у дома № 3 на улице Дарвина в Твери. В итоге боксер погиб на месте. Также скончался ехавший с ним 32-летний пассажир.

Дмитрию Ходунову было всего 38 лет. Его тренировали Борис Чублуков и Александр Ежов.

Как сообщила Ассоциация спортивных единоборств Тверской области, Дмитрия Ходунова после отпевания похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище. Приносим соболезнования родным и близким спортсмена.

Дмитрий Ходунов был одним из сильнейших тверских боксеров своего поколения. Фото: VK/Спортивные единоборства Тверской области

Дмитрий Ходунов был одним из сильнейших тверских боксеров своего поколения. Фото: VK/Спортивные единоборства Тверской области