В Тверской области на стипендии спортсменам-сборникам направят 12,6 млн рублей

Наибольшее количество стипендиатов - гребцы. Фото: VK/Федерация Гребного Спорта Тверской области

В регионе назначены ежемесячные стипендии губернатора для 180 спортсменов (на 42 человека больше, чем в прошлом году) из Верхневолжья, которые входят в национальные сборные России. На стипендии в областном бюджете предусмотрено свыше 12,6 млн рублей.

Решение принято на заседании правительства региона, которое 6 сентября провёл губернатор Игорь Руденя.

- Количество наших спортсменов в составах сборных России существенно выросло. Сегодня мы находимся на третьем месте в ЦФО после Москвы и Московской области по этому показателю, - отметил на заседании Игорь Руденя.

В 2022 году ежемесячные стипендии в размере 11 тыс. рублей будет получать 31 тверской атлет из сборных команд РФ по олимпийским видам спорта.

По 7500 рублей - 17 спортсменов из резервных составов сборных команд РФ.

По 5700 рублей - 32 атлета из молодежных и юниорских команд РФ по олимпийским видам спорта соответственно.

По 4500 рублей - 100 человек из основных составов сборных команд РФ по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Наибольшее количество стипендиатов - в гребле на байдарках и каноэ (55 человек), гребном спорте (17 человек) и спорте глухих (14 человек).