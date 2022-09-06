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Происшествия6 сентября 2022 11:43

В Тверской области будут судить 62-летнюю женщину, которая заживо сожгла своего сожителя

Расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью завершено
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Тело несчастного нашли на пепелище. Фото: СУ СКР по Тверской области.

Тело несчастного нашли на пепелище. Фото: СУ СКР по Тверской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 3 октября 2021 года 62-летняя жительница деревни Гремячиха Тверской области находилась дома вместе со своим сожителем. Между ними произошла ссора, итог которой был страшен. Женщина взяла бутылку с горючей жидкостью, облила сожителя, сидевшего в кресле, и подожгла несчастного. Его тело наши в ходе тушения пожара в доме.

- Благодаря слаженной работе сотрудников Следственного комитета и УМВД, фигурантка оперативно была задержана и в отношении последней судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области.

Работая над делом, следователи допросили 20 свидетелей, организовали 8 судебных экспертиз. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд.