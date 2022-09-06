Дело о ДТП под Тверью, в котором погибли 13 человек, возвращено в прокуратуру

Трагическое ДТП произошло на двадцать четвёртом километре дороги Тверь - Ржев в 2018 году. Фото: Дмитрий МИТИН

В Московском районном суде города Твери состоялось предварительное слушание по делу о ДТП, в котором погибли 13 человек. Речь о страшном ДТП, произошедшем 5 октября 2018 года.

Суд постановил вернуть дело прокурору Тверской области «для устранения препятствий его рассмотрения судом». В суде поясняют: содержание нового обвинительного заключения не соответствует нормам закона и не позволяет постановить по делу итоговое решение.

Напомним, трагическое ДТП произошло на двадцать четвёртом километре дороги Тверь - Ржев, неподалёку от села Некрасово. Междугородняя маршрутка «Форд Транзит» с 13 пассажирами и водителем на борту влетела в рейсовый автобус ЛиАЗ. Водитель и 12 пассажиров «Форда» погибли, ещё один пассажир сильно пострадал.

В ходе следствия было установлено, что услуги по перевозке пассажиров междугородней маршруткой не отвечали требованиям безопасности. Режим труда и отдыха водителей маршруток постоянно нарушался, официально трудоустроены они не были, инструктаж и стажировки не проводились.

Было возбуждено уголовное дело в отношении четырёх лиц - индивидуального предпринимателя, генерального директора ООО "Автодом", учредителя ООО "ТрансАвто" и директора ООО "ТрансАвто". В зависимости от роли каждого, они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель 13 человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).