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Общество6 сентября 2022 10:37

В Тверской области выросло количество многодетных семей

Об этом сообщили на заседании правительства региона
Алексей АНДРЕЕВ
В областном правительстве обсудили реализацию нацпроекта "Демография".

В областном правительстве обсудили реализацию нацпроекта "Демография".

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Результаты реализации нацпроекта «Демография» в регионе рассмотрели 6 сентября на заседании областного под руководством губернатора Игоря Рудени.

В настоящее время в Тверской области в рамках нацпроекта действует комплекс мер соцподдержки для семей, особенно многодетных. Количество таких семей в регионе за несколько лет увеличилось.

Как было объявлено на заседании, в 2022 году в регионе насчитывается14 357 многодетных семей, а еще в 2017-м было 10 688.

Подробности читайте сегодня в материале на сайте "КП"-Тверь".