В Тверской области выросло количество многодетных семей

В областном правительстве обсудили реализацию нацпроекта "Демография".
Фото: Алексей АНДРЕЕВ
Результаты реализации нацпроекта «Демография» в регионе рассмотрели 6 сентября на заседании областного под руководством губернатора Игоря Рудени.
В настоящее время в Тверской области в рамках нацпроекта действует комплекс мер соцподдержки для семей, особенно многодетных. Количество таких семей в регионе за несколько лет увеличилось.
Как было объявлено на заседании, в 2022 году в регионе насчитывается14 357 многодетных семей, а еще в 2017-м было 10 688.
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