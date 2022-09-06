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Общество6 сентября 2022 10:24

В Тверской области с 7 сентября начнется досрочное голосование

В регионе пройдут выборы депутатов представительных органов муниципалитетов
Алексей АНДРЕЕВ
Скоро выборы.

Скоро выборы.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Единый день голосования на предстоящих в регионе выборах в Тверскую гордуму и представительные органы еще ряда муниципалитетов в регионе назначен на 112 сентября. Но при определенных условиях можно проголосовать и досрочно - с 7 по 10 сентября в 438 участковых избирательных комиссиях.

Избиратели могут это сделать при наличии уважительных причин.

- К таковым относятся отпуск, командировка, режим учебной и трудовой деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья. В заявлении о досрочном голосовании избиратель вправе также указать иные уважительные причины, - уточнила пресс-служба областной избирательной комиссии.

С чем приходить на участок и кому не дадут проголосовать, читайте в материале "КП"-Тверь" далее по ссылке.