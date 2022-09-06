В Твери представят искусство Палеха

В Тверской областной галерее открывается интересная выставка. Фото: Александр ЖМУЛИН

7 сентября в 16:00 в оранжерее Тверской областной картинной галерее состоится открытие выставки «Палех. Традиции в современном мире» (12+). В экспозицию войдут произведения иконописи и лаковой миниатюры, созданные палехскими художниками.

Напомним, что Палех – это старинное село в Ивановской области. Оно известно своей иконописью и старинным народным живописным промыслом. В этом селе живут и работают около 600 художников.

Справки о выставке можно навести по телефонам: +7 (4822) 34-31-56, 34-62-43.