В Тверской области стартовал отопительный сезон

В Удомле батареи уже потеплели. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области стартует отопительный сезон, тепло в жилые дома начали давать 5 сентября в Удомельском городском округе. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Причина пуска тепла в дома - холодная погода. Решение власти принимали совместно с руководством Калининской АЭС.

- В целях создания нормального теплового режима, в первую очередь будут обеспечены теплом все объекты социальной сферы: детские сады и школы. Поэтапно будут подключены объекты инженерной инфраструктуры и жилого фонда, - говорится в сообщении.

В прошлом году тепло в Удомле дали также раньше, чем в других городах области - в первых числах сентября.