Президент России наградил двух жителей Тверской области

Два жителя нашего региона отмечены госнаградами. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Президент подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе прочих отмечены два жителя Тверской области - председатель сельхозкооператива «Никольское» Удомельского городского округа Владимир Егоров и инженер Осташковского лесничества Зинаида Ишкова. С наградами их поздравил губернатор Игорь Руденя.

Владимир Егоров удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Президент нашей страны высоко оценил Ваш многолетний добросовестный труд, заслуги в области развития сельского хозяйства. Не сомневаюсь, что Ваши знания и опыт, глубокая преданность традициям тверских аграриев будут и впредь служить залогом Ваших новых успехов в работе, связанной с обеспечением продовольственной безопасности нашего Отечества, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Зинаиде Ишковой присвоено Почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации».

- Посвятив силы и опыт развитию лесного комплекса тверского региона, Вы зарекомендовали себя как профессионал своего дела, снискали заслуженное уважение коллег. Не сомневаюсь, что высокая оценка Вашего труда на государственном уровне послужит для Вас источником энергии и вдохновения для новых успехов на благо Тверской области и всей России, - отметил губернатор.