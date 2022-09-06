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Общество6 сентября 2022 8:27

Свободный переулок в Твери перекрыт из-за ремонта на 5 дней

Коммунальщики ведут ремонт на сетях
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Проезд и парковка всех видов транспорта закрыты на участке Свободного переулка от улицы Советской до улицы Новоторжской. Графика: администрация Твери

Проезд и парковка всех видов транспорта закрыты на участке Свободного переулка от улицы Советской до улицы Новоторжской. Графика: администрация Твери

До 11 сентября перекрыто движение по Свободному переулку в Твери. Об этом сообщили на сайте администрации города. Запрет движения связан с ремонтными работами, проводимыми "Тверь Водоканалом".

Проезд и парковка всех видов транспорта будут закрыты с 12:00 6 сентября на участке Свободного переулка от улицы Советской до улицы Новоторжской. На время работ будут установлены временные знаки дорожного движения.

Также ремонтникам рекомендуется обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд из которых на Свободный переулок.

Движение будет открыто 11 сентября в 18:00.