В Твери по требованию прокуратуры снесут жилой дом, а жильцов переселят

Отремонтировать дом уже нельзя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С просьбой проверить состояние многоквартирного дома № 17 по улице Центральной посёлка Элеватор в тверскую прокуратуру обратились жильцы этого дома.

Проверка, организованная прокуратурой совместно с жилищной инспекцией, показала: дом находится в опасном состоянии: разрушен фундамент, кровля повреждена, двери и окна подвержены гнили, несущие конструкции в аварийном состоянии.

- Технический износ кровли составил 70%, а перекрытий -75%, - рассказали подробности в пресс-службе Прокуратуры Тверской области.

При этом аварийным дом признан не был, а всего лишь был внесён в план капремонта.

После вмешательства прокуратуры (в городскую администрацию было внесено представление об устранении нарушений закона), дом аварийным признали. Его снесут. Сообщается, что вопросы переселения граждан из данного дома и его сноса находятся на контроле в прокуратуре района.