В Перинатальном центре в Твери в августе родилось 10 малышей после процедуры ЭКО

В минувшем августе в Центре родились 141 мальчик и 157 девочек. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Областном клиническом Перинатальном центре имени Е.М. Бакуниной в Твери сообщили, сколько детей появились на свет в роддоме в августе. В августе здесь родилось 298 детей, из них 141 мальчик и 157 девочек.

При этом 54 новорожденных - это 3 ребенок в семье. 18 новорожденных - это 4 ребенок в семье. И 12 новорожденных - это 5 ребенок и последующие дети в семье.

-А еще у нас родилось 5 двоен, а 10 детей родилось после процедуры ЭКО, - сообщили в Перинатальном Центре.