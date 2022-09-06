Алименты на 180 тысяч рублей пришлось выплатить жителю Тверской области, чтобы не стать пешеходом

Пришлось раскошелиться! Фото: Анастасия ОСИПОВА

Некоторых отцов побудить быть ответственными перед собственными детьми могут лишь суровые меры. Показательный случай произошёл в Нелидове Тверской области. Горе-папаша задолжал более 180 тысяч рублей алиментов своему ребёнку. Выплатить их ему всё-таки пришлось.

- Нелидовские судебные приставы арестовали автомобиль должника с целью последующей реализации. Гражданин, узнав, что может лишиться своего автомобиля, сразу же отыскал денежные средства и передал их наличными взыскательнице, тем самым погасил накопленный долг перед ребёнком, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.

Нерадивый отец также предоставил приставам справку о трудоустройстве (ранее он официально трудоустроен не был, и алименты начислялись в твёрдой сумме). Теперь алименты будут периодически удерживаться с его зарплаты.