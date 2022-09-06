На телебашне в Твери включат тигровую подсветку

Амурский тигр - один из самых редких подвидов этого хищника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 5 по 7 сентября телебашня в Твери будет оранжевой как хвост тигра. Там включат тигровую подсветку в поддержку мер по сохранению амурских тигров.

На башне также эмблема появится Центра "Амурский тигр" и надпись "Тигров посчитали". Акция приурочена к началу II Международного форума по сохранению этих животных, который открылся 5 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. На форуме планируют подвести итоги работы по сохранению тигра как вида во всех странах его обитания за прошедшие 12 лет и наметить новые цели и конкретные действия для спасения популяции.

Амурский тигр - один из самых редких подвидов этого прекрасного хищника. И Россия – его родина. Концу 40-х годов ХХ века в дикой природе осталось не более 50 амурских тигров. На них была запрещена охота и общими усилиями за 60 лет удалось стабилизировать популяцию. В 2005 году ученые сообщали уже о 450 хищниках.

Но в 2000-х популяция опять стала сокращаться. Виной тому - браконьерство и вырубка лесов. Для спасения амурского тигра в 2013 году был учреждён Центр «Амурский тигр».