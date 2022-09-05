В Тверской области сохраняются ночные заморозки до -2 градусов

Утепляемся! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сентябрь в Тверской области остаётся холоден к нашим мечтам о бабьем лете: в регионе сохраняются ночные заморозки.

Гидрометцентр РФ даёт краткосрочный прогноз на ближайшую ночь: в Тверской области 6 сентября с 00:00 до 8:00 местами 0...-2.

Гидрометцентр Тверской области прогнозирует возможность заморозков до -2 градусов вплоть до ночи на пятницу, 9 сентября.

Дневные температуры в ближайшие дни +9...+14 градусов. В пятницу возможно на пару градусов теплее. Вторник обещает обойтись без осадков, а в среду и четверг дожди возможны.