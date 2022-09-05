За выходные в Тверской области дорожные полицейские оставили без прав 61 пьяного водителя

Выпил - не садись за руль! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В минувшие выходные в Твери и регионе вновь проходит контроль трезвости - сотрудники Госавтоинспекции традиционно приступают к нему уже во второй половине дня в пятницу.

"Улов" этого уикенда - 61 нетрезвый водитель. Девятеро попались в Твери.

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения (если нерадивый водитель попался впервые) наказывается административным штрафом - 30 тысяч рублей -а также лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция Тверской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции: 02, 102 или 112.