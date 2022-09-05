Бешеную рысь обнаружили в Сонковском районе Тверской области

Бешенство - особо опасное инфекционное заболевание! Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сонковском районе Тверской области обнаружена больная бешенством рысь. Наличие смертельного вируса в её патологическом материале подтвердили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

Напомним, бешенство (лат. rabies) - особо опасное инфекционное заболевание, имеющее летальный исход. Бешенство опасно для всех теплокровных, в том числе людей.

Человек или домашний питомец может заразиться бешенством после контакта с больным животным. Вирус передаётся со слюной заражённого животного, чаще всего (но совсем не обязательно) с укусом. Чтобы избежать болезни, домашних животных нужно ежегодно вакцинировать. Человек, после контакта с заражённым животным, должен в самый кратчайший срок обратиться к врачу и пройти профилактическую антирабическую вакцинацию.