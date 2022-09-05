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Общество5 сентября 2022 14:02

В Тверской области упростили процедуру получения выплаты на питание школьников

Но не для всех
Алексей АНДРЕЕВ
В 2022 году прасширена категория получателей меры соцподдержки по обеспечению бесплатным питанием.

В 2022 году прасширена категория получателей меры соцподдержки по обеспечению бесплатным питанием.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области теперь для получения социальной выплаты на питание детей в школах родителям не нужно подавать дополнительный пакет документов. Но только в том случае, если семья является получателем ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно или ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

- Ранее такой упрощенный порядок оформления постановки на питание школьников был доступен только для тех семей, которые получали единое пособие на ребенка, - уточнили в пресс-службе областного правительства. -

В 2022 году по решению губернатора Игоря Рудени была расширена категория получателей меры соцподдержки по обеспечению бесплатным питанием школьников. Теперь оно предусмотрено для ребят из семей с невысоким уровнем доходов с 1 по 11 классы.