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Общество5 сентября 2022 13:51

В Тверской области достроили газопроводы до поселков Молоково и Жарковский

Об этом сообщило правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
В регионе продолжается реализация программы газификации.

В регионе продолжается реализация программы газификации.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В рамках областной программы газоснабжения и газификации завершено строительство межпоселковых газопроводов до поселков Молоково и Жарковский.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, завершается прокладка газопроводов до города Красный Холм, села Нерль, деревень Василево и Поречье Калязинского района.

- Задача - до 2025 года завершить газификацию негазифицированных районных центров Тверской области. Это ключевое условие решения задач по импортозамещению, реализации инвестиционных проектов, модернизации экономики и социальной сферы, повышению качества жизни наших граждан, - передает слова губернатора Игоря Рудени пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что до конца 2022 года будут построены два межпоселковых газопровода в Старицком районе – между деревнями Черничено, Новое, Василевское, Лопатино, Воеводино, Кучково, Броды, Бутово, Нестерово, а также Максимово, Дмитрово, Кузнецовка, Дарьино, Боярниково, Степино, Луковниково.

Кроме того в регионе продолжается реализация проекта по бесплатной догазификации домовладений граждан. На данный момент заключено 8293 договора, в том числе исполнено до границ участка 4657 из них.