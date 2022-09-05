В Тверской области мужчина обокрал ферму на 104 тысячи рублей

В полицию с заявлением о краже обратился 40-летний работник одного из предприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдел МВД России «Торжокский» обратился 40-летний работник одного из предприятий и сообщил, что с их фермы было похищено имущество на 104 000 рублей.

Сотрудникам уголовного розыска при помощи криминалистов удалось быстро определить подозреваемого в преступлении - 54-летнего работника предприятия. Им на руку сыграли оставленные отпечатки обуви...

- В ходе беседы полицейские выяснили, что фигурант погрузил похищенное имущество в прицеп трактора, принадлежащего предприятию, и вывез в пункт приема металла для реализации. Вырученные деньги мужчина потратил на собственные нужды. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном, - сообщили подробности в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.