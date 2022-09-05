В Твери камера запечатлела неизвестного, который порезал шины машин

Человека, которого в паблике обвиняют в порче колес машин, запечатлела камера. Так утверждают в популярной группе автовладельцев в соцсети. Фото: VK/"Подслушано у водителей. Тверь"

В паблике "Подслушано у водителей. Тверь" появился пост негодования о неком человеке, который, якобы, ночью порезал шины множества машин в Заволжском районе областной столицы.

Пост снабжен кадром с камеры. Правды, там неизвестный запечатлен со спины. Видно, что он передвигается на велосипеде, а за спиной рюкзак.

В комментариях много агрессивных высказываний, а также есть версии, что это делает человек из какого-то местного шиномонтажа.