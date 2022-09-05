Памятник первому командующему Ракетными войсками стратегического назначения Митрофану Неделину установят в Тверской области

Макет памятника Митрофану Неделину под Бологое. Графика: zakupki.gov.org

Мемориальный комплекс первому главкому РВСН главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину установят в ЗАТО Озерный, где находится Бологовское ракетное соединение. Подрядчика определят до 9 сентября на сайте Госзакупок. Стоимость монумента 4 миллиона рублей. Макет памятника есть в аукционной документации - это фигура в рост на постаменте, на насыпном холме со ступенями.

С идеей установки памятника первому главнокомандующему Ракетными войсками стратегического назначения выступили стратегические ракетчики на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Идею монумента поддержало Минобороны РФ.

СПРАВКА «КП»

Митрофан Иванович Неделин - Герой Советского Союза, участник Гражданской войны в России, войны в Испании и Великой Отечественной войны. С 1955 года - замминистра обороны СССР, одновременно первый главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения. Один из создателей ракетно-ядерного щита страны и космодрома Байконур, где он и погиб в 1960 году при взрыве ракеты Р-16 на испытаниях.