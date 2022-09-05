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Происшествия5 сентября 2022 7:40

В Твери полицейские задержали наркоторговца с десятками свертков запрещенного вещества

Возбуждено уголовное дело
Алексей АНДРЕЕВ
Задержанному светит не малый срок.

Задержанному светит не малый срок.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Твери около одного из домов на улице Красина в Заволжском районе задержан 29-летний житель Ржева, подозреваемый в попытке сбыта наркотиков.

- При личном досмотре злоумышленника обнаружено 68 свёртков с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой порядка 50 грамм. Два произвольно отобранных свёртка были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД, которое подтвердило наличие наркотического средства N-метилэфедрон, - сообщила подробности пресс-служба областного УМВД.

Молодой человек помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит срок - до 20 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают каналы поступления наркотического средства, а также все обстоятельства произошедшего.