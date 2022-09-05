В Тверской области ремонтируют дорогу к Селигеру

Ездить на Селигер станет удобнее. Фото: ПТО

В Тверской области начался очередной этап ремонта дороги Торжок –Осташков по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик приступил к ремонту следующего этапа в текущем году благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета на реализацию нацпроекта. О ходе работ сообщает пресс-служба правительства региона.

Автодорога «Торжок – Осташков» - это ключевой туристический маршрут к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, Истоку Волги.

Ремонт дороги Торжок – Осташков ведется с 2019 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За четыре года отремонтировали 82 км, из них в 2022 году - 24 км.

Заключительный участок дороги, должен был быть сдан в 2023 году. Его введут досрочно.

-Эта дорога очень важна для населения, социально-экономического развития территории и увеличения туристического потока, – заявил губернатор Игорь Руденя.

Ход работ на объекте в рамках Дня качества проверила комиссия из представителей региональных Министерств транспорта и контрольных функций, Дорожного фонда, ФКУ Упрдор «Россия», Администрации Осташковского округа, подрядной организации ООО «ДСК».

В присутствии комиссии отобраны пробы из верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а затем в двух лабораториях – Дорожного фонда и ФКУ Упрдор «Россия» – проведены испытания образцов. По заключениям специалистов асфальтобетон, используемый в ремонте дороги, соответствует ГОСТу.