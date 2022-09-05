В Твери 1 сентября пропал мужчина, который может нуждаться в медицинской помощи

Разыскивается! Фото: ВПСО «СОВА»

В Твери разыскивают Сергея Вячеславовича Смирнова 1972 года рождения. О розыске объявили волонтёры Тверского волонтёрского поисково-спасательного отряда "СОВА".

Мужчина ушёл из дома на Артиллерийском переулке 1 сентября и с тех пор о нём ничего неизвестно. Он может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 183 см, худощавый, волосы седые, коротко стриженные, глаза серо-зелёные. Особая примета - шрам на голове.

Был одет в тёмную куртку и спортивные штаны. При себе имел кнопочный телефон.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8-904-014-12-34, 8-910-646-34-34 или 112.