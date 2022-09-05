В Твери перекрыт участок набережной Степана Разина у дома Ворошиловских стрелков

Дорогу перекрыли из-за ремонта здания. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Проезд у дома Ворошиловских стрелков перекрыт с 30 августа, но не все водители об этом знают и для некоторых это всё ещё является неприятным сюрпризом.

Напоминаем: проезд и парковка всех видов транспорта на участке от Нового моста до дома №1 по набережной Степана Разина запрещены до 20 часов 12 сентября.

В Доме ворошиловских работ начался капремонт, его ведёт компания «ЛОРД-ИНВЕСТ». Здание 1935 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения.