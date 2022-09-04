В Твери неизвестные расстреливают уток из арбалета

Вот такие фото с ранеными утками опубликованы зоозащитниками. Фото: VK/ «Птичий короб»

Фото с утками, в которых торчат стрелы из арбалета, опубликовало сообщество «Птичий короб».

Отличить таких птиц от любых других легко — как правило, из них торчат арбалетные болты, издалека похожие на карандаши или ручки.

«Судьба птиц, в которых попали из арбалета, весьма и весьма незавидна. Характер повреждений не позволяет утке или любой другой птице умереть быстро. Это узкая колотая рана, которая при этом остается "заткнутой" стрелой, как пробкой. Как правило, от кровопотери такие птицы не погибают, а повреждения внутренних органов чаще всего не настолько массивные, чтобы добить пострадавшего на месте. Рана, в которой застряла стрела, практически не заживает — пока птица движется, движется и болт, который задевает края раны и не дает им зарубцеваться», - пишут админы сообщества.

Отлов таких птиц — мероприятие сложное и сомнительное в плане эффективности. При отлове болт, особенно, если он в голове, может неудачно сместиться и добить птицу. Многие утки живут с подобными травмами недели и месяцы, едят и летают. Но исход для них все равно один — медленная и мучительная смерть.

Пользователи оставляют гневные комментарии.

- Я против ситуаций, когда жестокость порождает жестокость. Как показывает практика, не всегда люди с оружием осознают реальные последствия своих действий. Я искренне надеюсь, что если стрелявший увидит этот пост, впредь подобное не повторится, - пишет автор поста.