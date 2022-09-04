В ДТП в посёлке Редкино пострадал 13-летний подросток

Фото с места ДТП в Редкино. Фото: УГИБДД по Тверской области

Днем 4 сентября 2022 года в поселке Редкино Тверской области на перекрестке столкнулись две иномарки Mercedes и Hyundai. ДТП произошло на улице Гагарина у дома №4.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, водитель Mercedes, молодой человек 1999 года рождения, совершал поворот налево, не уступил ехавшему по главной дороге навстречу Hyundai, и спровоцировал столкновение.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал мальчик 13-ти лет. После осмотра подростка отпустили, госпитализация не потребовалась.