В Твери в сквере Мигалово установят истребитель МиГ-23

Сейчас в парке идёт ремонт, скоро там установят самолёт-монумент. Фото: ТИА, Елена ГАЛКИНА

В микрорайоне Мигалово в Твери идёт благоустройство сквера на пересечении улиц Громова и Гайдара. Проект предполагает пешеходные зоны, установку детской и спортивных площадок, вело- и автопарковок, а также работы по озеленению и освещению. В центре сквера появится памятник - самолёт МиГ-23, сообщает ТИА.

Сообщаемся, что сейчас на Мигаловском аэродроме ведется восстановление самолёта.

Самолет эксплуатировался в Польше, потом, после вывода советских войск, был в одном из воинских соединений центральной России, и даже стал памятником, но из-за плохого ухода пришел в негодность.

Лётную машину доставили в Тверь, теперь механики ремонтируют самолёт. Это будет третий по свету самолет-монумент в Твери.

СПРАВКА «КП»

МиГ-23 – советский многоцелевой истребитель с крылом изменяемой стреловидности. Был создан в ОКБ А.И. Микояна для замены МиГ-21. Для улучшения взлетно-посадочных характеристик на новом истребителе было решено установить крыло с изменяемой геометрией. Первый полет МиГ-23 состоялся 10 июня 1967 года.