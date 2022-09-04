Медвежата Центра Пажетновых в Тверской области съели тонну яблок

Мишки с удовольствием грызли яблоки. Фото: VK/ Центр спасения медвежат-сирот с Тверской области

Забавные фото медвежат, поедающих яблоки, опубликовали специалисты Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Здесь подрастает очередная партия маленьких мишек. Они набирают вес, взрослеют, играют и лакомятся «вкусняшками».

На днях мишкам доставили очередную тонну яблок. И мишки ее с удовольствием ели. И даже глядя только лишь на фотографии видно, как молодым медведям пришлись по вкусу эти яблочные гостинцы! Хрумкают их мишки с огромным удовольствием.

Специалисты Центра уточняют, яблоки являются одним из основных нажировочных кормов бурого медведя, позволяющих медведю набрать необходимый для благополучной зимовки вес. Медвежье расписание в этом возрасте состоит из трех основных моментов: поиграть, поспать и поесть, либо поискать и поесть.

С середины лета медвежата все больше и больше времени уделяют поиску кормов, нежели играм, так как им крайне важно набрать хороший вес для предстоящей зимовки.

Центр по спасения медвежат-сирот в Торопецком районе создал ученый с мировым именем Валентин Пажетнов. Он посвятил большую часть своей жизни изучению экологии и поведения бурого медведя. Валентина Пажетнова не стало в прошлом году - он трагически погиб. Коллектив Центра продолжает дело основателя.

Мишки с удовольствием грызли яблоки. Фото: VK/ Центр спасения медвежат-сирот с Тверской области