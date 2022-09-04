Букинисты в Твери отреставрировали древний старообрядческий «Псалтырь»

Данное издание воспроизводит «Псалтырь», опубликованный в 40-х — начале 50-х годов XVII века. Фото: VK/ Букинист «Что делать?»

«Псалтырь» с приложениями, опубликованный в городе Уральске в 1907 году, отреставрировали тверские любители книг. Не так давно это издание в плачевном состоянии попало в букинистический магазин «Что делать?». Там ее решили не продавать, а дать вторую жизнь - отреставрировать. О ходе работ букинисты рассказали на страничке в соцсети.

- Книга попала к нам не в самом хорошем состоянии: в целом сохранился деревянный переплет, но сильно был поврежден корешок; разваливался книжный блок — все страницы сохранились, но многие из них выпадали из блока; также были утрачены застежки, - рассказывают букинисты.

В результате приглашённый реставратор, восстановил книгу, сохраняя оригинальность издания — удалось сохранить в том числе владельческие надписи на последних страницах. Что до истории книги, то в конце книги приводятся сведения об издателе (орфография в цитате приближена к современной): «Божиим благословением, сия богодухновенная книга Псалтырь, напечатася в граде Уральске, в старообрядческой типографии, первым тиснением, в лето 7415 [1907 год], с книги Псалтыри же, изданной при Иосифе патриархе Московском, с приложениями, из других книг, канонов и святцев с уставом».

Издание воспроизводит «Псалтырь», опубликованную в 40-х — начале 50-х годов XVII века. Изданные при патриархе Иосифе книги ценились старообрядцами как образцы дореформенной, дониконовской церковной традиции. Типография в Уральске (ныне — Казахстан), где напечатана книга, была одной из крупнейших старообрядческих типографий в начале XX века. Она была открыта в 1906 году, после принятия указа о веротерпимости, купцом Андреем Васильевичем Симаковым.

Переплёт до и после реставрации. Фото: VK/ Букинист «Что делать?»