Возле школы № 49 в Твери отремонтировали дорогу

Вот такая стала дорога после ремонта в Твери. Фото: ПТО

В Твери отремонтировали участок дороги с тротуаром на бульваре Гусева рядом со школой №49. Починили дорогу после обращения жителя Твери Александра Челпаченко к губернатору Игорю Рудене время традиционного прямого телеэфира 9 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ремонтировали дорогу в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Приведена в порядок проезжая часть и тротуар по бульвару Гусева, в том числе возле школы №49. Кроме того, установлено ограждение для безопасности пешеходов, - сообщают в областном правительстве.

СПРАВКА «КП»

В Твери в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт дорог, ведущих к 34 образовательным организациям. Это 2 колледжа, 18 школ и 14 дошкольных учреждений.