Женщина в Твери перевела мошенникам 1 200 000 рублей, поверив, что ее дочь совершила ДТП

Полиция ищет мошенников, обманувших пенсионерку.

В полицию Твери обратилась 70-летняя женщина. Мошенники похитили у неё 1 200 000 рублей. Как это случилось, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Пенсионерке позвонила незнакомка. Представившись дочерью, она сообщила, что совершила ДТП, и для возмещения ущерба срочно нужна крупная сумма денежных средств. Поверив, женщина передала курьеру, который пришёл к ней домой, 1 200 000 рублей. Позже, поняв, что ее обманули, пошла в полицию.

- Она призналась, что знала о способах, которыми пользуются мошенники для обмана граждан, но в порыве эмоций потеряла бдительность, поверив аферисту., - рассказали в полиции.

Злоумышленников пока не нашли. Возбуждено уголовное дело.