Тверской хоспис «Анастасия» и проект «На одной волне» победили в конкурсе «Жить вместе»

Церемония награждения лауреатов конкурса «Жить вместе». Фото: ПТО

Тверской хоспис «Анастасия» и проект «На одной волне» победили во Всероссийском конкурсе «Жить вместе». Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

В Москве в третий раз прошла церемония вручения премии "Жить вместе" под эгидой одноименного фонда.

Цели проекта - оказать пациентам своевременную паллиативную помощь, повысить уровень знаний врачей первичного звена по вопросам лечения хронической боли и обезболивания. В номинации "Церковь" лучшим признан проект "На одной волне" тверского хосписа «Анастасия».

Тверской хоспис "Анастасия" - единственный в регионе, который занимается поддержкой страдающих от неизлечимых онкологических заболеваний и их родственников. Сотрудники хосписа выезжают и на дом к больным.

В церемонии премии "Жить вместе" приняли участие более 250 конкурсантов со всей страны, от Дальнего Востока до Балтики. Они представили множество разнообразных проектов. В жюри: известные деятели культуры и искусства, священнослужители, учёные и общественные деятели. Призовой фонд Премии составил 1 350 000 рублей.

Всего в текущем году в финале было представлено порядка 120 проектов в шести номинациях - "Память", "Культура", "Среда", "Церковь", "Русская традиция" и "Пространство".