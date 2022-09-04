Школьников Тверской области приглашают записать аудиокниги для незрячих детей

Школьники могут помочь ребятам с нарушениями зрения услышать книжные новинки. Фото: ПТО

Школьников из Тверской области приглашают стать волонтерами проекта «Вслух» и записать аудиокниги для детей с нарушениями зрения. Проект в 2018 году придумал незрячий участник конкурса юных чтецов «Живая классика» Фёдор Лысиков. Он предложил записывать для подростков литературные новинки в аудиоформате. Детали участия в проекте сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Идея не только в том, чтобы сделать книги для незрячих подростков более доступными, а в совместном творчестве, включении в деятельность слабовидящих детей. Благодаря проекту ребята с нарушениями зрения смогут услышать литературные новинки, обсудить любимую книгу онлайн со сверстниками и найти новых друзей по всей стране.

- В этом сезоне ставка делается на книги современных авторов. Специально для проекта писатели будут делиться с ребятами своими рукописями – сочинениями, которые еще не изданы, - сообщают организаторы.

Старшеклассники, которые решили стать волонтерами, будут участвовать в творческих мастер-классах по чтецкому мастерству, чтобы подготовиться к записи аудиокниг. Специально для них создадут книжный клуб, где будут проходить встречи с писателями.

Узнать подробнее об акции, зарегистрироваться и стать волонтером проекта можно на официальном сайте проекта.