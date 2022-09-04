Опубликована программа «Кросса нации-2022» в Тверской области

На «Кросс нации» выходят спортсмены разных возрастов и разной физподготовки. Фото: Алина ПЕТРОВА

Всероссийский день бега «Кросс нации-2022» пройдет 17 сентября в Торжке. Проведение массовых забегов в рамках этого соревнования впервые организовано вне областной столицы. Информацию о том, как будут проходить соревнования разместили на сайте Комитета по физической культуре и спорту Тверской области.

Традиционно на старт выйдут профессионалы, олимпийские чемпионы, люди с ограниченными возможностями, ветераны спорта, политические и государственные деятели и просто любители бега.

В программе: забеги на дистанции 1 км, 3 км, 5 км и 7 км среди разных категорий и возрастов: девочек и мальчиков, юношей и девушек, мужчин и женщин, спортсменов старшей группы. Также будут корпоративная эстафета, старты спортивных семей. Для участников с ограничениями по здоровью предусмотрена дистанция 600 метров.

Программа «Кросса нации» в Торже:

09:30 – 11:30 – регистрация участников;

11:30 – сбор и построение;

12:00 – торжественное открытие «Кросса нации»;

12:05 – старт девушек 2009-2012 годов рождения на 3 километра;

12:20 – старт юношей 2009-2012 годов рождения на 3 километра;

12:35 – старт спортсменов с ограниченными возможностями здоровья на 600 метров;

12:45 – старт девочек 2013 года рождения и младше на 1 километр;

12:55 – старт мальчиков 2013 года рождения и младше на 1 километр;

13:05 – старт спортивных семей (мама, папа и ребёнок 2013 года рождения и младше) на 1 километр;

13:15 – старт спортивных семей (дуэт папа и ребёнок 2013 года рождения и младше) на 1 километр;

13:20 – старт спортивных семей (дуэт мама и ребёнок 2013 года рождения и младше) на 1 километр;

13:30 – старт корпоративной эстафеты 8 х 400 метров;

13:45 – старт девушек 2003-2008 годов рождения на 5 километров;

14:10 – старт юношей 2003-2008 годов рождения на 5 километров;

14:35 – старт мужчин и женщин старшего возраста (мужчины 45 лет и старше, женщины 40 лет и старше) километров;

14:55 – старт женщин и мужчин 2002 года рождения и старше на дистанцию 7 километров;

Комиссия по допуску к бегу будет работать с 15 по 16 сентября с 10:00 до 18:00 в Комитете по физической культуре и спорту Тверской области в Тверь на Горького, 97, а также на самих соревнованиях 17 сентября с 09:30 до 11:30.

Желающим зарегистрироваться на забег при себе иметь: документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск, полис обязательного медицинского страхования.