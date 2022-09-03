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Общество3 сентября 2022 15:28

В Тверской области в День памяти жертв Беслана прошла акция «Молодёжь против террора!»

3 сентября, в годовщину Бесланской трагедии, отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Молодёжь против террора.

Молодёжь против террора.

Фото: ПТО

3 сентября, в День памяти жертв Беслана и День солидарности в борьбе с терроризмом, в Твери и районах области прошла акция «Молодёжь против террора!».

В областной столице был организован Урок мужества, посвящённый погибшим в террористических актах. Состоялась «Минута молчания» в память о жертвах Беслана, где в 2004 году в школе №1 террористами были захвачены учащиеся, учителя и гости линейки в честь Дня знаний. Тогда погибли более 300 человек, в том числе более 180 детей...

На территории возле мультимедийного парка «Россия – Моя история» молодёжь свечами выложила слова «Нет террору», сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Мероприятия прошли и в муниципалитетах Верхневолжья. Это уроки мужества, памятные митинги, минуты молчания.