Женщина украла туалетную воду из парфюмерного магазина в Твери

Парфюмерия прекрасна! А воровать нехорошо. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверские полицейские раскрыли кражу, с заявлением о которой обратилась сотрудница одного из парфюмерных магазинов.

По словам женщины, днём неизвестный вынес из магазина весьма недорогую по нынешним временам туалетную воду стоимостью 3000 рублей. На удачу факт кражи зафиксировала видеокамера, установленная в магазине.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, неизвестным любителем краденого парфюма оказалась женщина.

- Злоумышленницу задержали сотрудники уголовного розыска. Подозреваемой оказалась 31-летняя жительница Твери. Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где она созналась в содеянном, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Теперь данной даме грозит уголовная ответственность. Возбуждено дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.