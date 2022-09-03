В деревне Мартыново Тверской области в пожаре погиб мужчина

Сгорел жилой дом в деревне Мартыново Торжокского района. Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи СК в Торжокском районе проводят проверку по факту трагедии, случившейся 2 сентября. В деревне Мартыново во время пожара в жилом доме погиб мужчина.

- Причина пожара устанавливается. Огнём в жилом доме уничтожена кровля и отделка стен по всей площади. Обнаружен погибший мужчина 1977 года рождения, - уточнили подробности пожара в Главном управлении МЧС России по Тверской области.

После поступления сообщения о происшествии следователи Следственного комитета и сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, фотосъёмку.

- С целью установления точной причины и условия, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области.