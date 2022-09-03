В Военной академии ВКО имени Маршала Жукова в Твери приняли присягу курсанты

Военная академия ВКО имени Маршала Жукова входит в число ведущих учреждений военного образования в России. Фото: ПТО

3 сентября в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова в Твери состоялась торжественная присяга. Присягали курсанты-первокурсники - всего их в этом году 259 человек.

На факультет автоматизированных систем управления был зачислен 121 курсант, и 138 – на факультет радиоэлектронных средств и систем.

Кстати, в 2022 году академия ВКО отметила 65-летие. В юбилейный год из стен учреждения выпустили более 400 офицеров и курсантов.

Военная академия ВКО имени Маршала Жукова входит в число ведущих учреждений военного образования в России. Она готовит командиров, научно-педагогические кадры, выполняет исследования по широкому спектру наук.

В день присяги приветствие руководству, преподавательскому составу академии, слушателям и курсантам направил губернатор Игорь Руденя.

"Это особенное событие для молодых людей, избравших службу Родине главным делом своей жизни. В течение ближайших пяти лет вам предстоит пройти обучение в одном из самых прославленных военных учебных заведений нашей страны. Уверен, что сегодняшние первокурсники станут настоящими командирами, высококвалифицированными специалистами и достойными защитниками Отчизны", - говорится в приветствии главы региона.