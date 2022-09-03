На 3 сентября в Тверской области коронавирусом заразились ещё 180 человек

В Твери за сутки зарегистрировано 60 новых случаев ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Тверской области коронавирус был подтверждён ещё у 180 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 170 651 случай заражения.

По состоянию на 3 сентября 2022 года:

- выздоровели 163 724 пациента (+133);

- умерли 2762 человека (0);

- госпитализированы ещё 15 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по данным сайта "Стопкоронавирус" составляет 4,2% (данные на 12 августа).

В Твери с начала пандемии зафиксировано 58 537 (+60) случаев заражения коронавирусом.

Продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Записаться на вакцинацию вы можете по телефону регистратуры, позвонив на единую линию 122, через электронную регистратуру.