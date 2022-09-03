В Твери неизвестные выбивают стёкла у машин и прокалывают колёса

Хулиганьё разбушевалось не на шутку... Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Николай Базаров/Иван Стариков

В Твери неизвестные портят машины - режут колёса и разбивают стёкла. На подобные происшествия жалуются тверские автовладельцы.

В ночь на 2 сентября на улице Докучаева кто-то разбил стёкла у внедорожника. Сообщение об этом и фото опубликованы в группе "Подслушано у водителей. Тверь". Очевидцы добавляют: хулиганы испортили таким же образом ещё по меньшей мере десять автомобилей на улице Скворцова-Степанова, две машины на Паши Савельевой и ещё две на территории ЖК "Новый город".

Той же ночью кто-то порезал колёса машин, припаркованных на улице Хромова за Волгой.

- И вот опять Хромова 21, ночью порезали ножом баллоны у двух машин, у каждой по 2 колеса, машины были припаркованы у дороги, - сообщает в той же водительской группе пострадавший.