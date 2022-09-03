Два человека погибли при столкновении легковой "Тойоты" и фургона на улице Дарвина в Твери

Пассажир и водитель погибли на месте. Фото: УГИБДД по Тверской области

Смертельное ДТП произошло в Твери в ночь на 3 сентября. На улице Дарвина, близ выезда с территории хлебозавода, столкнулись белая "Тойота Камри" и фургон "Хёндай". Авария произошла около около 2:30 - 3:00. По информации областной ГИБДД, легковушка врезалась в фургон сзади.

На страшных фото с места аварии видно, что от "Тойоты" мало что осталось. Находившиеся в ней водитель и пассажир погибли на месте. Остальная информация уточняется.