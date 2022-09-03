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Общество3 сентября 2022 7:04

В Тверской области утверждены границы ещё шести особо охраняемых природных территорий

Теперь ценные природные объекты и памятники природы будет легче сохранить
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области утвердили границы ещё шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения.

Решение было принято на заседании Президиума регионального Правительства, которое 2 сентября провёл губернатор Игорь Руденя.

Новый официальный статус получили:

- «Дубы Ветожеткинские» в Пеновском муниципальном округе (памятник природы);

- «Липовая аллея в деревне Кузнецово» в Рамешковском округе (памятник природы);

- «Дуб Крестовский» в Торопецком районе;

- «Озеро Хмелино» в Торопецком районе;

- «Валун Михайловский» в Торопецком районе;

- «Болото Старосельский Мох» в Нелидовском округе (государственный природный заказник).

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. Здесь запрещены все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению и повреждению этих ценных объектов.